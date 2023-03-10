Мороз до -15°С. Читайте, какая погода ждет нас в ближайшие дни!

В пятницу днем ожидается дождливая погода с малой и переменной облачностью. Ветер южный и юго-западный, днем ​​юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0...-6°С.

Суббота, 11.03:

Ночью: В начале ночи без осадков, малооблачно или переменная облачность. После полуночи с юга облачность усилится, местами пройдет снег, возможны поверхностные метели. Ветер дует восточный 4-10 м/с, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха -5..-11, местами до -15°С.

Днем: Облачно. Пройдет снег, в прибрежных районах метель. Ветер восточный, днем на островах повернет на север и северо-запад 4-10 м/с, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.



Воскресенье, 12.03:

Ночью: облачно. Пройдет снег, во многих местах метель. После полуночи облака и дождь рассеются. Ветер северо-западный и западный усилится до 5-12 м/с, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -3..-9°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах снегопады и метель. Ветер северо-западный и западный, 5-12 м/с, порывами 15, на побережье до 18 м/с. Температура воздуха -1..-4°С.



Понедельник, 13.03:

Ночью: В начале ночи будет малая и переменная облачность. Местами пройдет снег. После полуночи с запада облачность усилится. На островах сильные осадки в виде снега, которые распространятся на материк, в прибрежных районах ожидается метель. Ветер северо-западный и западный 5-12 м/с, на побережье порывами до 16 м/с. После полуночи повернет на юго-запад и немного ослабнет. Температура воздуха -1..-7, местами до -10°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет снег. Ветер повернет с запада на восток до 2-8 м/с, вечером на побережье островов порывами до 12 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

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