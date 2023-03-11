Штормовые ветры набирают силу! Ожидается метель, будьте осторожны на дорогах!

К вечеру в центральной и восточной Эстонии может выпасть 8-12 см снега, в юго-восточной части - 12-18 см. Видимость и дорожные условия ухудшатся. Государственная метеослужба уже объявила предупреждение первого уровня в нескольких частях восточной и южной Эстонии, что означает, что в определенных ситуациях погодные условия могут быть опасными. Метеослужба советует учитывать это при планировании деятельности и рекомендует следить за прогнозом погоды.

Предварительные предупреждения о сильном снеге и ветре объявлены в Ида-Вируском, Йыгеваском и Ярваском уездах, а также в Выруском, Вильяндиском и Валгаском уездах.

Синоптик Кайро Кийтсак вчера написал в Facebook, что сегодня на юге Эстонии выпадет много снега, и снегопад распространится дальше на северо-северо-восток, местами с метелью. Однако, согласно последним данным, в западной Эстонии осадки будут не такими сильными.

Напоминание для водителей

Будьте осторожны при движении по второй полосе четырехполосной дороги в зимних условиях. Если первая полоса может быть пригодной для использования, то вторая может оказаться труднопроходимой, так как противоскользящие материалы там действуют медленнее из-за меньшей интенсивности движения.

Для получения информации о дорожных условиях звоните по телефону 1247. Дополнительную информацию о дорожных условиях смотрите на сайте http://tarktee.ee.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.