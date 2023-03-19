В понедельник в Эстонии резко потеплеет

Понедельник, 20.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, после полуночи на островах снова осадки. Ветер южный, 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Преимущественно облачно. Осадки медленно распространятся с островов по метрику на юго-восток. Ветер южный и юго-западный, днем ​​на островах повенет на запад и северо-запад 3-9 м/с. Температура воздуха 3..9, на юго-востоке Эстонии до 12°C.



Вторник, 21.03:

Ночью: Облачно, пройдут дожди, в Северной Эстонии мокрый снег. После полуночи осадки начиная с запада прекратится и тучи рассеются. Ветер западный 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+2°С. Дороги могут быть скользкими.

Днем: Малая и переменная облачность. Утром на юго-востоке Эстонии все еще будет идти дождь с мокрым снегом. Ветер западный 3-9 м/с. Температура воздуха 2..8°С.



Среда, 22.03:

Ночь: Облачно. Снег и мокрый снег распространятся с островов на северо-восток материка и на западе сменятся дождями. Ветер южный 5-10, утром и вечером на островах и западном побережье юго-западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2..+2°С, после полуночи повысится.

Днем: Облачно. Идет дождь, местами мокрый снег, во второй половине дня вероятность дождя уменьшится, облачность рассеется. Ветер юго-западный и западный, 5-10, а первой половине дня порывами до 15 м/с. Температура воздуха 3..8°С, днем начиная с северо-запада понизится.

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