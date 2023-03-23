Новости
23.03.2023, 16:45

Синоптики предупреждают: на выходных Эстонию может накрыть шторм

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Шторм на побережье
Шторм на побережье
ФОТО: ANDRES PUTTING | DELFI MEEDIA

Синоптик Кайро Кийтсак сообщил в социальных сетях, что в ближайшее время в Эстонии может разыграться шторм.

„Быстро начнется, быстро закончится“, - описал возможный шторм Кийтсак.

Согласно прогнозу, шторм должен накрыть Эстонию в субботу ночью. „В субботу ночью по южному побережью Финляндии будет двигаться в сторону Карелии небольшой, но мощный циклон, Эстония останется в зоне действия его южной оконечности“, - написал Кийтсак.

По его словам, как на островах, так и на побережье существует опасность порывов ветра западного и юго- западного ветра со скоростью, превышающей 25 метров в секунду.

К утру воскресенья ожидается усиление ветра западного и юго-западного направлений и в материковой части страны, порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду.

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