Синоптики предупреждают: на выходных Эстонию может накрыть шторм

„Быстро начнется, быстро закончится“, - описал возможный шторм Кийтсак.

Согласно прогнозу, шторм должен накрыть Эстонию в субботу ночью. „В субботу ночью по южному побережью Финляндии будет двигаться в сторону Карелии небольшой, но мощный циклон, Эстония останется в зоне действия его южной оконечности“, - написал Кийтсак.

По его словам, как на островах, так и на побережье существует опасность порывов ветра западного и юго- западного ветра со скоростью, превышающей 25 метров в секунду.

К утру воскресенья ожидается усиление ветра западного и юго-западного направлений и в материковой части страны, порывы ветра могут превышать 20 метров в секунду.