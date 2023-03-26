Весной и не пахнет! К вечеру воскресенья пойдет снег. На предстоящей неделе ожидаются морозы до -10°

Службы погоды дала предупреждение Ближе к вечеру в воскресенье дождь в Западной и Северной Эстонии постепенно превратится в мокрый снег и снег, дороги станут более скользкими! Северо-восточный ветер на северном побережье и на островах порывами до 15 м/с, местами метель, также появится опасность гололеда! 27.03 ночью и утром в Западной и Северной Эстонии снег и мокрый снег. В некоторых местах сильный дождь, на северном побережье и островах местами метель, опасность гололеда! На северном побережье и островах ночью усилится северный и северо-восточный ветер до 12, порывами до 18 м/с. 27.03 в течение дня снег и мокрый снег будет идти местами Западной и Северной Эстонии, на побережье ожидается метель и опасность гололеда, которая постепенно уменьшится во второй половине дня.



Внимание! Мокрый снег будет налипать на дорожное покрытия, деревья и линии электропередач.

По данным метеослужбы, в воскресенье новый циклон будет перемещаться над морем с юга Швеции и, скорее всего, достигнет Эстонии. Погода будет облачной, с периодическими дождями и мокрым снегом. Ветер будет слабым на материковой части страны, на северном побережье усилится северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит до 5 градусов и от 3 до 9 градусов днем.



В понедельник над Эстонией по-прежнему будет находится ослабевающая область низкого давления. Время от времени будут идти дождь и снег, днем снег возможен и в Западной Эстонии. Ветер ослабнет, и погода станет прохладнее. Температура воздуха ночью составит от 0 до 4 градусов, а утром на западе Эстонии может опуститься ниже нуля. Днем температура воздуха составит от -1 до 3 градусов, в восточных районах до 7 градусов.

В ночь на вторник на фоне ослабевающей области низкого давления ожидаются отдельные небольшие снегопады, ветер будет слабый. Температура воздуха от 0 до -4 градусов. Днем с юга приблизится область низкого давления, и вдоль ее северного края в восточных регионах пройдет снег. Западной Эстонии сильный дождь не достигнет, в отдельных местах пройдет небольшой снег. Ветер сменит направление и будет северным, к вечеру станет западным и немного усилится. Температура воздуха от -2 до 1 градуса.

В середине недели область низкого давления переместится от Эстонии, и снегопады станут слабее. Ветер будет с запада, относительно сильный. Температура воздуха составит от -1 до -6 градусов в ночь на среду и от -2 до 1 градуса днем.

В четверг район Балтийского моря останется под влиянием угасающей области низкого давления, периодически будут идти интенсивные снегопады. Ветер ослабнут. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов, временами опускаясь до -10 градусов, а днем - от -2 до 1 градуса.

В пятницу, последний день марта, над Эстонией сохранится область низкого давления. Местами будет идти небольшой снег и дуть слабый ветер. Температура воздуха ночью составит от -2 до -7 градусов , а местами может опуститься ниже -10 градусов. Днем температура воздуха составит от -1 до 3 градусов.