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27.03.2023, 13:50

Придет ли когда-нибудь весна? В этом месяце точно нет

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Снегопады на этой неделе продолжатся
Снегопады на этой неделе продолжатся
ФОТО: IRINA MÄGI | DELFI MEEDIA

Сегодня утренний вид из окна для многих стал неожиданностью - землю вновь покрыл свежий снежный ковер.

Синоптик Государственной службы погоды говорит, что прошедший снегопад не был сюрпризом, так как прогноз заранее предупреждал, что зимняя погода вернется. „Это вообще не редкость, когда в конце марта выпадает снег“, - сказал синоптик и добавил, что и в конце апреля, и даже в конце мая в Эстонии бывали высокие сугробы. „Эстонская весна может преподносить нам сюрпризы“.

По словам метеоролога, снег будет идти еще завтра, а снега с дождем можно ждать и в другие дни недели.

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