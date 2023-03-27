Придет ли когда-нибудь весна? В этом месяце точно нет

Синоптик Государственной службы погоды говорит, что прошедший снегопад не был сюрпризом, так как прогноз заранее предупреждал, что зимняя погода вернется. „Это вообще не редкость, когда в конце марта выпадает снег“, - сказал синоптик и добавил, что и в конце апреля, и даже в конце мая в Эстонии бывали высокие сугробы. „Эстонская весна может преподносить нам сюрпризы“.