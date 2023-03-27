27.03.2023, 13:50
Придет ли когда-нибудь весна? В этом месяце точно нет(6)
ФОТО: IRINA MÄGI | DELFI MEEDIA
Сегодня утренний вид из окна для многих стал неожиданностью - землю вновь покрыл свежий снежный ковер.
Синоптик Государственной службы погоды говорит, что прошедший снегопад не был сюрпризом, так как прогноз заранее предупреждал, что зимняя погода вернется. „Это вообще не редкость, когда в конце марта выпадает снег“, - сказал синоптик и добавил, что и в конце апреля, и даже в конце мая в Эстонии бывали высокие сугробы. „Эстонская весна может преподносить нам сюрпризы“.