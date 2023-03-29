ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Лопату для снега не убираем, зима вернется!

В ближайшую семидневку будет и солнце, и облачность, но облачных дней больше, чем солнечных. Снег и мокрый снег будут идти чаще, чем дождь. Ночью по большей части температуры будут минусовые, днем термометр будет показывать в Северной Эстонии около нуля, в южной части страны - немного выше нуля.