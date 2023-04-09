09.04.2023, 14:38
В понедельник ожидается потепление до +15 градусов(3)
ФОТО: | Delfi Meedia
По данным эстонских синоптиков, в понедельник воздух в Эстонии прогреется до 15 градусов.
В ночь на понедельник ожидается ясная или облачная погода, без осадков. В некоторых местах будет туман. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха -3..+2 С.
Днем ожидается погода с малой и переменной облачностью. Возможны кратковременные дожди. Ветер переменного направления со скоростью 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15, на открытом побережье 4..8С.