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09.04.2023, 14:38

В понедельник ожидается потепление до +15 градусов

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Kevad 2023
Kevad 2023
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

По данным эстонских синоптиков, в понедельник воздух в Эстонии прогреется до 15 градусов.

В ночь на понедельник ожидается ясная или облачная погода, без осадков. В некоторых местах будет туман. Ветер преимущественно северный и северо-восточный со скоростью 1-6 м/с. Температура воздуха -3..+2 С.

Днем ожидается погода с малой и переменной облачностью. Возможны кратковременные дожди. Ветер переменного направления со скоростью 1-7 м/с. Температура воздуха 9..15, на открытом побережье 4..8С.

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