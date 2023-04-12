ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Становится все теплее: пуховик убираем в шкаф, зимнюю резину меняем на летнюю!

Область высокого давления в ближайшее время будет постепенно перемещаться с северо-запада России на юг. Она столкнется с областью низкого давления около Западной и Центральной Европы.

На следующей неделе область высокого давления продемонстрирует еще больше силы и возьмет все под свой контроль.

В четверг часть области низкого давления переместится в сторону Балтийского моря, в то же время область высокого давления у Кольского полуострова расширится вокруг Финского залива.

На границе двух областей возможно пройдут дожди. Ночью местами возможен туман. Усилится восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем 9-14, на открытом ветру у побережья будет прохладнее.

Погода год назад 13 апреля 2022 года температура воздуха колебалась от 12,0 (Выру) до -3,1 градуса (Йыхви). Максимальная скорость ветра была зафиксирована в Йыгева и составила 9,1 м/с. Толщина снежного покрова достигала 8 см.

В пятницу мы окажемся на границе области высокого давления, проходящей над Карелией, и области низкого давления, простирающейся до Балтийского моря. Ночью в отдельных местах пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ожидается сильный восточный и северо-восточный ветер. Ночью будет 1-5 градусов тепла, в южной и западной Эстонии до 8 градусов, днем ​​8-13 градусов, на открытом ветру возле побережья снова будет прохладнее.

В выходные дни противостояние двух циклонов продолжится: область высокого давления сойдется над Карелией и Финляндией, а граница области низкого давления распространится на Литву и Латвию. Ветер будет умеренно сильным с востока и северо-востока. Облаков будет мало, погода в основном без осадков. Ночью местами температура опустится ниже нуля, а днем поднимется до 8-13 градусов, на открытом для ветра побережье будет прохладнее.

В первой половине новой недели мы останемся во власти высокого давления. Будет меньше дождей, и ветер будет слабее. Ночью местами температура опустится ниже нуля. Днем температура поднимется до 15 градусов, а в середине недели даже выше, и лишь на побережье, подверженном ветрам, будет немного прохладнее.

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