ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | В ближайшие дни будет тепло, но потом все изменится

До конца недели погоду будет охранять область высокого давления, край которой по-прежнему будет находиться над Эстонией и не позволит более сильному дождю обрушиться на нашу землю. Днем в восточных уездах и в воскресенье в северной части Эстонии можно будет наблюдать облака, но они принесут только небольшие осадки. В целом же небо будет ясным, а ночные температуры на материке будут колебаться в районе 0°. В прибрежных районах и там, где облачности в данный момент больше, показания термометра останутся в пределах 5°. Днем температура повысится до 12–18°, но на открытом для ветра побережье будет ниже 10°.