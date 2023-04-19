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19.04.2023, 17:31

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | В ближайшие дни будет тепло, но потом все изменится

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Taimi Paljak
sünoptik
Сухая теплая весна повернет вспять.
Сухая теплая весна повернет вспять.
ФОТО: Tricky_Shark | Shutterstock

Температурный фон весны в этом году опережает средние показатели за многие годы, однако большие минусы ночью затормозили появление зелени, и после схождения снега большая часть Эстонии не получала дополнительной влаги, пишет синоптик Тайми Пальяк в Maaleht.

Период без дождей, в свою очередь, увеличивает риск возникновения пожаров, поэтому с огнем на природе обращаться следует крайне осторожно.

До конца недели погоду будет охранять область высокого давления, край которой по-прежнему будет находиться над Эстонией и не позволит более сильному дождю обрушиться на нашу землю. Днем в восточных уездах и в воскресенье в северной части Эстонии можно будет наблюдать облака, но они принесут только небольшие осадки. В целом же небо будет ясным, а ночные температуры на материке будут колебаться в районе 0°. В прибрежных районах и там, где облачности в данный момент больше, показания термометра останутся в пределах 5°. Днем температура повысится до 12–18°, но на открытом для ветра побережье будет ниже 10°.

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