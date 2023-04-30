Неласковый май: в первые дни новой недели температура воздуха на почве может упасть до 8 градусов мороза!

На предстоящей неделе с Северного Ледовитого океана в наши края поступят холодные воздушные массы. Синоптик Kairo Kiitsak предупредил садоводов и огородников в социальных сетях, что температура воздуха на почве по ночам может упасть до 3-8 градусов мороза.

Государственная служба погоды дает следующий прогноз на ближайшие дни:

Понедельник, 01.05

Ночью: Облачную погоду с прояснениями ночью сменит идущий временами дождь, возможен мокрый снег. После полуночи прояснится и дождь прекратится. Ветер западный 4-10 м/с, в районе полуночи на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -1..+5°С.

Днем: Облачность усилится. Местами пройдет дождь, во второй половине дня дожди усилятся. Ветер юго-западный и западный, 3-9 м/с, днем ​​порывы 13 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Вторник, 02.05

Ночью: В начале ночи погода будет облачной с прояснениями, и во многих местах пройдет дождь, также возможен мокрый снег, утром облачность рассеется и дождь прекратится. Ветер юго-западный и южный, 5-12 м/с, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Пасмурная погода с прояснениями. Осадки достигнут островов и распространятся по суше в юго-восточном направлении, днем дождь прекратится и, начиная с запада, наступит прояснение. Ветер южный и юго-западный, 5-12 м/с, порывы до 15 м/с, во второй половине дня ветер, начиная с островов, сменится на западный и северо-западный. Температура воздуха 8..13, на юго-востоке Эстонии до 15°C, днем​​, начиная с запада, понизится.

Среда, 03.05

Ночью: В начале ночи в Восточной Эстонии местами будет идти дождь. Ветер западный и северо-западный 3-9 м, в районе полуночи на северном побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные ливневые дожди. Ветер западный, со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха 6..11°С.