Все загорать! Погода на выходных будет теплой и солнечной

Пятница, 12.05:

Ночью: Ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +2..+8, над поверхностью земли местами опуститься до 0..-1°С.

Днем: Малая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами до 13°С.

Суббота, 13.05:

Ночью: Ясно. Ветер западный 1-7 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Днем: Ясно и переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 16..22, на побережье местами 13°С.

Воскресенье, 14.05:

Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 3..9°С.

Днем: Ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 17..23, на побережье местами 14°С.

Понедельник, 15.05:

Ночью: Ясно, без осадков. Ветер преимущественно восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 4..10°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный,3-9 м/с. Температура воздуха 18..24, на побережье местами 14°С.

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