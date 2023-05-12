Все загорать! Погода на выходных будет теплой и солнечной
Пятница, 12.05:
Ночью: Ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха +2..+8, над поверхностью земли местами опуститься до 0..-1°С.
Днем: Малая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный 2-8 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами до 13°С.
Суббота, 13.05:
Ночью: Ясно. Ветер западный 1-7 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Днем: Ясно и переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 16..22, на побережье местами 13°С.
Воскресенье, 14.05:
Ночью: Малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 3..9°С.
Днем: Ясно или переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 17..23, на побережье местами 14°С.
Понедельник, 15.05:
Ночью: Ясно, без осадков. Ветер преимущественно восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 4..10°С.
Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный,3-9 м/с. Температура воздуха 18..24, на побережье местами 14°С.
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