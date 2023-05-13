Прогноз погоды: завтра - солнце и жара, а уже на следующей неделе - ливневые дожди и грозы

Воскресенье будет таким же солнечным и теплым, как и сегодня. Температура воздуха на материке - до 23 градусов, на побережье - около 14 градусов.

В понедельник область повышенного давления сдвинется к центру России. Ночью будет ясно, днем - облачно, но без дождя. К вечеру усилится ветер. Температура воздуха ночью - от 5 до 10 градусов, днем ​​- от 20 до 24 градусов, на открытом для ветров побережье будет прохладнее.

Во вторник ожидается облачная погода, увеличится вероятность ливней - сначала вдоль Рижского залива и на юге Эстонии. Ближе к вечеру ливни могут усилиться, а также возрастет риск гроз. Ветер умеренный, восточный и юго-восточный. По-прежнему будет тепло: температура воздуха ночью - 8-13, днем ​​- 13-19, на севере Эстонии - до 23 градусов.

В среду вечером над Балтийским морем сформируется зона низкого давления, которая днем будет перемещаться над Эстонией. Вероятность дождя увеличится до 50-75 процентов. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 7-12 градусов тепла, днем ​​- 17-21 градус тепла.

В четверг вероятность ливневых дождей увеличится, станет прохладнее. Ветер усилится и будет дуть в западном направлении. Температура воздуха ночью - от 7 до 12 градусов, днем - около 15 градусов.

В пятницу ожидаются дожди и усиление ветра. Температура воздуха ночью - от 2 до 7 градусов, днем - ​​от 15 до 20 градусов тепла.