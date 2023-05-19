На выходных ожидается номер „контраст“: температура будет скакать от -2 до +23

Суббота, 20.05

Ночью: ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/c. Температура воздуха 0..+7, на почве местами до -2°C.

Днем: ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7, после обеда преимущественно северных направлений 3-9 м/c. Температура 17..22, на побережье местами в районе 15°C.

Воскресенье, 21.05

Ночью: ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/c. Температура воздуха 2..7, на побережье до 10°C.

Днем: малооблачная погода или переменная облачность. Ветер в основном северо-восточный, северный 2-8 м/c. Температура 18..23, на побережье в районе 15°C.

Понедельник, 22.05

Ночью: в Западной Эстонии ясная погода, в Восточной Эстонии переменная облачность, местами дождь. Ветер преимущественно восточный, северо-восточный 1-7 м/c. Температура воздуха 4..10°C.

Днем: малооблачно или переменная облачность. На материковой части страны во многих местах дождь, возможна гроза. Ветер восточных направлений 3-8 м/c. Температура воздуха 17..22, на побережье и при облачной погоде в районе 15°C.

Вторник, 23.05

Ночью: малооблачная погода. В начале ночи местами могут пройти небольшие осадки. Ветер в основном восточный 1-6 м/c. Температура воздуха 5..11°C.

Днем: малооблачно или переменная облачность. Местами дожди. Ветер южных направлений 2-8 м/c. Температура воздуха 19..23, на побережье местами в районе 15°C.

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