Лето близко! Новая неделя принесет до +25 градусов, но заодно и дожди

В воскресенье сухо, с небольшой переменной облачностью. До полудня ветер слабый и переменных направлений, после полудня ветер меняется на северо-восточный и восточный, дует со скоростью 3-8 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса.

В ночь на понедельник будет переменная облачность, также без осадков. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 1–6 м/с. Температура воздуха от 4 до 10 градусов.

Синоптик Кайро Киитсак предупредил в субботу в Facebook, что в начале недели к Эстонии со стороны России приблизится область низкого давления с более влажным воздухом. В понедельник ливневые дожди будут распространяться с востока Эстонии на запад, возможна также гроза. Северные и северо-восточные ветры дуют преимущественно со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха 18-23 градуса, на побережье и под дождевой облачностью около 15 градусов.

Ночью на вторник возможны дожди. Ветер дует со скоростью 1–6 м/с. Температура воздуха от 5 до 11 градусов.

Вторник будет дождливым. Во многих местах пройдут дожди, возможна гроза. Ветер западный, дует со скоростью 2-8 м/с. Температура воздуха 17-22 градуса.

Ночь будет ясной или переменно облачной, без дождя. Ветер западный, дует со скоростью 2-7 м/с. Температура воздуха от 6 до 12 градусов.

В среду будет переменная облачность. Местами дожди. Ветер с запада дует 2-7, на северном побережье - до 10 м/с. Температура воздуха от 19 до 25 градусов, на побережье иногда около 15 градусов.

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