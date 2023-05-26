В пятницу вечером похолодает. А как на выходных?

До конца пятницы сохранится переменная облачность, во многих местах дожди. Ветер западных направлений будет усиливаться до 5-11, порывами до 16 м/c. Температура воздуха 12-18 градусов, в Юго-Восточной Эстонии до 20°C. Во второй половине дня начиная с Северо-Западной Эстонии температура будет постепенно снижаться.

Суббота, 27.05

Ночью: небольшая или переменная облачность, местами дожди. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/c. Температура воздуха 3..9°C, на почве может упасть до 0°C.

Днем: небольшая или переменная облачность. Местами дожди. Ветер западных направлений 4-9, порывами до 13 м/c, вечером ослабеет. Температура 10..16°C.

Воскресенье, 28.05

Ночью: ясно или малооблачно. Утром начиная с Западной Эстонии облачность будет усиливаться, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/c. Температура 2..7, на побережье до 9°C, на почве может упасть до 0°C.

Днем: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, во второй половине дня — западных направлений 5-10, на побережье порывами до 14 м/c. Температура 17..21, на островах и побережье местами 14°C.

Понедельник, 29.05

Ночью: небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/c. Температура 6..11°C.

Днем: небольшая и переменная облачность. Во многих местах дожди. Ветер преимущественно западный, северо-западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/c. Температура 15..19, на северо-западном побережье 10..13°C.

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