В пятницу вечером похолодает. А как на выходных?(3)
В выходные дни синоптики тепла не ожидают. По ночам температура может упасть на почве до нуля.
До конца пятницы сохранится переменная облачность, во многих местах дожди. Ветер западных направлений будет усиливаться до 5-11, порывами до 16 м/c. Температура воздуха 12-18 градусов, в Юго-Восточной Эстонии до 20°C. Во второй половине дня начиная с Северо-Западной Эстонии температура будет постепенно снижаться.
Суббота, 27.05
Ночью: небольшая или переменная облачность, местами дожди. Ветер северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/c. Температура воздуха 3..9°C, на почве может упасть до 0°C.
Днем: небольшая или переменная облачность. Местами дожди. Ветер западных направлений 4-9, порывами до 13 м/c, вечером ослабеет. Температура 10..16°C.
Воскресенье, 28.05
Ночью: ясно или малооблачно. Утром начиная с Западной Эстонии облачность будет усиливаться, но осадков не ожидается. Ветер южный, юго-западный 3-9, на побережье порывами до 12 м/c. Температура 2..7, на побережье до 9°C, на почве может упасть до 0°C.
Днем: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный, во второй половине дня — западных направлений 5-10, на побережье порывами до 14 м/c. Температура 17..21, на островах и побережье местами 14°C.
Понедельник, 29.05
Ночью: небольшая или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/c. Температура 6..11°C.
Днем: небольшая и переменная облачность. Во многих местах дожди. Ветер преимущественно западный, северо-западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/c. Температура 15..19, на северо-западном побережье 10..13°C.
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