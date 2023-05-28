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28.05.2023, 21:35

Прогноз синоптика: по науке предстоящее лето будет именно таким

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Тайми Пальяк, ведущий синоптик метеорологической службы
Будет ли лето солнечным и теплым?
Будет ли лето солнечным и теплым?
ФОТО: RAWPIXEL.COM | SHUTTERSTOCK

В мае преобладали области высокого давления, радуя нас солнцем и теплом. После кратковременных похолоданий температурный фон довольно быстро достигал комфортных показателей.

В начале лета, скорее всего, сохранится такая же погода, за счет антициклонического процесса в атмосфере будет преобладать высокое давление с сухой погодой. Распространившиеся над Эстонией области низкого давления станут быстро отступать, будучи не в состоянии обеспечить достаточную влажность.

У ворот Европы, близ Британских островов, образуется область высокого давления, которая заблокирует движущиеся с Атлантики области низкого давления. Напитанные влагой, они не смогут быстро проникнуть в Европу и задержатся или над Исландией, или через северные широты устремятся на восток, растеряв по пути значительную часть влаги. Осадки, которые дойдут до нас, окажутся незначительными.

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