Новая неделя начнется ночными заморозками

Понедельник, 29.05

Ночью небольшая или переменная облачность, без осадков. Местами дожди. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура 5..11°C.

Днем: переменная облачность, во многих местах дожди, ветер преимущественно западный, северо-западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 14..19, на открытом ветру побережье около 11°C.

Вторник, 30.05

Ночью: переменная облачность, к утру в Северную Эстонию придут дожди. Ветер в основном западных направлений 2-7, на побережье 5-9, порывами до 13 м/с. Температура 0..+6, на почве местами может понизиться до -3°C, на побережье до 10°C.

Днем: небольшая или переменная облачность. Во многих местах дожди, возможны грозы. Ветер западных направлений 5-10, порывами 13, на побережье до 15 м/с. Температура 12..17, на побережье местами в районе 10°C.

Среда, 31.05

Ночью: ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западный 2-8, на побережье порывами 12 м/с, утром начнет усиливаться. Температура 0..+6, на почве местами может понизиться до -3°C, на побережье до 10°C.

Днем: небольшая или переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер в основном западный, юго-западный 5-11, порывами до 16 м/с. Температура воздуха 15..21, на побережье местами около 13°C.