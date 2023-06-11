Какую погоду ждать в июне, июле, августе? Прогнозы специалистов

Синоптик Тайми Пальяк говорит, что лето 2023 года, вероятно, будет более теплым и сухим, чем обычно, особенно в первой половине.

Глобальное потепление, по словам начальника отдела метеорологических наблюдений, наиболее ярко проявляется в Эстонии в повышении температуры воздуха: в большинстве годов больше потеплели зимы, чем лета.

„Волны тепла также стали длиннее. Увеличились и так называемые тропические ночи, когда минимальная дневная температура воздуха не опускается ниже 20 градусов“, – добавляет Крабби и напоминает, что как жара, так и тропические ночи могут вызвать проблемы со здоровьем, особенно у пожилых людей и маленьких детей.

Она отмечает, что с повышением общей температуры воздуха усугубляются и экстремальные погодные условия, такие как периоды сильной жары, которых в Эстонии становится все больше.

„Температура больше всего повысилась в июле и августе, а температура в июне не изменилась за эти годы. С 1961 года самое теплое лето было в 2021 году“, – констатирует Мийна Крабби, начальник отдела метеорологических наблюдений Агентства окружающей среды.

Неужели это глобальное потепление в действии? Что касается Эстонии, то если посмотреть на среднюю летнюю температуру с 1961 года, станет заметно, что лето и правда стало несколько теплее.

Полтора градуса Цельсия – это граница, установленная в 2015 году Парижским соглашением по климату, пишет yle.fi. Если средняя температура планеты увеличится более чем на полтора градуса, за этим последуют катастрофические погодные явления.

Причины такого явления – парниковые газы и Эль-Ниньо: природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана.

„Существует 98-процентная вероятность, что по крайней мере один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будут самыми жаркими за всю историю наблюдений“, – отмечают во Всемирной метеорологической организации.

По сообщению Организации Объединенных Наций, 2023 год может стать первым в череде самых жарких в истории.

„В течение всего лета ожидаются температуры выше нормы, а июнь и июль

будут более сухими. Кратковременные дождливые и прохладные дни обязательно будут, но они вряд ли продлятся долго, – прогнозирует синоптик. – В августе дождь может идти более щедро, а тепло будет чередоваться с прохладой, в результате чего месяц сбора урожая пройдет со средним температурным фоном“.

Стабильно теплое лето

Доцент института физики Тартуского университета Марко Каазик регулярно составляет прогноз на основе модели динамики атмосферы, учитывающей взаимодействие мирового океана и атмосферы. Каазик объясняет, что по сравнению с традиционными статистическими моделями (аналоговые годы, регрессионные модели), модель динамики – более чем шаг вперед в научном смысле, но во многом зависит от атмосферы, океана и суши, история моделирования которых намного короче, чем опыт более чем полувековой модели динамики атмосферы.

При этом Марко Каазик отмечает, что сегодняшний уровень знаний еще не позволяет прогнозировать погоду на три месяца вперед так же точно, как на три дня вперед, и просит это учитывать. В целом, по его словам, прогноз обещает стабильно теплое лето и раннюю осень с нормальными осадками.

„В июне сохранится незначительное преобладание высокого давления над нормой. Погода ожидается немного более теплая, чем обычно, и нормальные для июня дожди, – прогнозирует доцент института физики Тартуского университета. – Преобладание высокого давления сохранится почти во всей Европе и в июле. Месяц будет теплым с нормальным количеством осадков“.

В августе, по прогнозу Каасика, в северной Европе опять же будет повышенное атмосферное давление, погода ожидается теплее обычного, дожди в пределах нормы.

Предсказатель погоды Аарне Отс в этом году ждет сухого лета.