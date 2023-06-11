Какую погоду ждать в июне, июле, августе? Прогнозы специалистов(14)
Погода в Эстонии – явление для обычного человека непредсказуемое. Даже с утра не всегда можно предугадать, каким будет вечер. Но это не мешает нам мечтать о хорошем лете с максимальным количеством солнечных дней. Сбудутся ли надежды на теплые летние месяцы, узнала у экспертов „МК-Эстония“.
По сообщению Организации Объединенных Наций, 2023 год может стать первым в череде самых жарких в истории.
„Существует 98-процентная вероятность, что по крайней мере один из следующих пяти лет и пятилетний период в целом будут самыми жаркими за всю историю наблюдений“, – отмечают во Всемирной метеорологической организации.
Причины такого явления – парниковые газы и Эль-Ниньо: природный феномен, для которого характерно аномальное повышение температуры поверхностного слоя воды в центральной и восточной зонах экваториальной части Тихого океана.
Полтора градуса Цельсия – это граница, установленная в 2015 году Парижским соглашением по климату, пишет yle.fi. Если средняя температура планеты увеличится более чем на полтора градуса, за этим последуют катастрофические погодные явления.
Лето стало теплее
Неужели это глобальное потепление в действии? Что касается Эстонии, то если посмотреть на среднюю летнюю температуру с 1961 года, станет заметно, что лето и правда стало несколько теплее.
„Температура больше всего повысилась в июле и августе, а температура в июне не изменилась за эти годы. С 1961 года самое теплое лето было в 2021 году“, – констатирует Мийна Крабби, начальник отдела метеорологических наблюдений Агентства окружающей среды.
Она отмечает, что с повышением общей температуры воздуха усугубляются и экстремальные погодные условия, такие как периоды сильной жары, которых в Эстонии становится все больше.
„Волны тепла также стали длиннее. Увеличились и так называемые тропические ночи, когда минимальная дневная температура воздуха не опускается ниже 20 градусов“, – добавляет Крабби и напоминает, что как жара, так и тропические ночи могут вызвать проблемы со здоровьем, особенно у пожилых людей и маленьких детей.
Глобальное потепление, по словам начальника отдела метеорологических наблюдений, наиболее ярко проявляется в Эстонии в повышении температуры воздуха: в большинстве годов больше потеплели зимы, чем лета.
Синоптик Тайми Пальяк говорит, что лето 2023 года, вероятно, будет более теплым и сухим, чем обычно, особенно в первой половине.
„В течение всего лета ожидаются температуры выше нормы, а июнь и июль
будут более сухими. Кратковременные дождливые и прохладные дни обязательно будут, но они вряд ли продлятся долго, – прогнозирует синоптик. – В августе дождь может идти более щедро, а тепло будет чередоваться с прохладой, в результате чего месяц сбора урожая пройдет со средним температурным фоном“.
Стабильно теплое лето
Доцент института физики Тартуского университета Марко Каазик регулярно составляет прогноз на основе модели динамики атмосферы, учитывающей взаимодействие мирового океана и атмосферы. Каазик объясняет, что по сравнению с традиционными статистическими моделями (аналоговые годы, регрессионные модели), модель динамики – более чем шаг вперед в научном смысле, но во многом зависит от атмосферы, океана и суши, история моделирования которых намного короче, чем опыт более чем полувековой модели динамики атмосферы.
При этом Марко Каазик отмечает, что сегодняшний уровень знаний еще не позволяет прогнозировать погоду на три месяца вперед так же точно, как на три дня вперед, и просит это учитывать. В целом, по его словам, прогноз обещает стабильно теплое лето и раннюю осень с нормальными осадками.
„В июне сохранится незначительное преобладание высокого давления над нормой. Погода ожидается немного более теплая, чем обычно, и нормальные для июня дожди, – прогнозирует доцент института физики Тартуского университета. – Преобладание высокого давления сохранится почти во всей Европе и в июле. Месяц будет теплым с нормальным количеством осадков“.
В августе, по прогнозу Каасика, в северной Европе опять же будет повышенное атмосферное давление, погода ожидается теплее обычного, дожди в пределах нормы.
Предсказатель погоды Аарне Отс в этом году ждет сухого лета.
„Ночные заморозки, которые беспокоят садоводов, должны прийти в начале июня. До Иванова дня по всей Эстонии не будет достаточно осадков. Настоящую засуху мы можем увидеть во второй половине июля. Если в это время еще и пойдет дождь, он может сопровождаться грозой – речь примерно о 20 июля. Август тоже будет жарким, но в конце месяца произойдет резкое похолодание, – полагает Отс. – Я думаю, что юг Восточной Европы испытает самую сильную засуху в этом году. Но бывали годы, когда лето было и похуже“.
Аномальная жара в конце июня
Астролог Ольга Потёмкина прогнозирует, что июнь вплоть до Иванова дня не принесет сюрпризов и останется верен себе.
„Погода будет очень эстонской: пасмурно, ветрено, туманно, влажно, нежарко. Периодически будет идти небольшой дождь, – говорит Ольга. – Картина начнет меняться накануне Янова дня, 19–20 июня. На территорию Эстонии вторгнется теплый воздух из южных широт. Он принесет жару. Количество осадков, выпадающих за один раз, увеличится, а продолжительность их сократится. Возможны грозы. В дни праздников тепло сохранится“.
К концу июня, судя по звездам, ожидается аномальная, нарастающая жара с максимумом температуры до 35–38 °C, которая сохранится и в первых числах июля.
„Это может быть опасный период для людей, плохо переносящих жару, имеющих сердечно-сосудистые заболевания. Также он опасен с точки зрения пожарной безопасности. Засуха этого периода способна негативно повлиять на урожай“, – предупреждает астролог.
Она отмечает, что мы сможем наблюдать показатели термометров на уровне 25–30 °C до середины июля. После этого жара спадет, установится комфортный температурный режим на уровне 20–25 °C тепла с малым количеством осадков.
Во второй половине августа, по словам Ольги Потёмкиной, средняя температура станет из-за усиления ветра на пару градусов меньше.
„Осадков будет немного. Рисунок погоды значительно меняться не будет. В таком виде погодные условия плавно перетекут в сентябрь, который обещает быть теплым, добрым и комфортным“, – рассказывает астролог.
Годы, когда лето в Эстонии было самым теплым
2002 – 17,9 °C
2010 – 18,1 °C
2011 – 18,1 °C
2021 – 18,6 °C
2022 – 18,1 °C