Синоптик: нас ждут жара и высокий риск пожаров. Ситуация изменится к Яановой ночи(1)
Эта неделя уже началась с приятного тепла, но со среды температура поднимется еще выше. Сухой и жаркий период по всей Эстонии несет с собой высокий или даже очень высокий риск пожаров.
По данным Агентства по охране окружающей среды, во вторник погода будет без осадков. Класс пожарной опасности IV-V, местами - III. С завтрашнего дня по всей Эстонии распространится высокий или очень высокий риск пожара.
По словам главного синоптика Агентства по охране окружающей среды Хельве Мейтерн, жара продержится как минимум до 17.06, то есть до субботы этой недели. Температура воздуха будет выше 25 градусов со среды по субботу, а местами в пятницу и субботу будет около 30 градусов.
„После этого, 18 и 19 июня (скорее всего, в воскресенье) по многим направлениям ожидаются сильные дожди с грозами. Вероятность дождя составляет около 50%, но дождевые тучи распространятся не везде, поэтому риск возгорания в некоторых местах останется высоким“, - сказал синоптик изданию Maaleht.
Затем, по словам Мейтерн, жара понемногу спадет. С 20 по 22 июня возможны кратковременные дожди. „Согласно текущим данным, вероятность ливней снова увеличится к Яановой ночи“, — сказал он.
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