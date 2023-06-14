14.06.2023, 19:19
На RusDelfi теперь можно узнать температуру воды на эстонских пляжах(12)
ФОТО: | pixabay
На портале RusDelfi появилась вкладка с актуальной информацией с пляжей Эстонии.
Теперь на портале RusDelfi можно в реальном времени следить, какая температура воды на самых крупных водоемах страны. На сайте можно посмотреть температуру воды и воздуха, сколько человек сейчас находится на пляже, также цвет флага. Вдобавок доступна дополнительная информация - почему на пляже вывешен зеленый, желтый или красный флаг.
Например, сегодня в Таллинне самая теплая вода на озере Харку. До стольких же градусов вода прогрелась в Вильянди и Курессааре.