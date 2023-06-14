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14.06.2023, 19:19

На RusDelfi теперь можно узнать температуру воды на эстонских пляжах

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
ФОТО: suju foto | pixabay

На портале RusDelfi появилась вкладка с актуальной информацией с пляжей Эстонии.

Теперь на портале RusDelfi можно в реальном времени следить, какая температура воды на самых крупных водоемах страны. На сайте можно посмотреть температуру воды и воздуха, сколько человек сейчас находится на пляже, также цвет флага. Вдобавок доступна дополнительная информация - почему на пляже вывешен зеленый, желтый или красный флаг.

Информация с пляжей

Например, сегодня в Таллинне самая теплая вода на озере Харку. До стольких же градусов вода прогрелась в Вильянди и Курессааре.

Cмотрите информацию ЗДЕСЬ.

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