На RusDelfi теперь можно узнать температуру воды на эстонских пляжах

Теперь на портале RusDelfi можно в реальном времени следить, какая температура воды на самых крупных водоемах страны. На сайте можно посмотреть температуру воды и воздуха, сколько человек сейчас находится на пляже, также цвет флага. Вдобавок доступна дополнительная информация - почему на пляже вывешен зеленый, желтый или красный флаг.