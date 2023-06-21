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21.06.2023, 15:10

Объясняют эксперты: чем в Эстонии вызвана сегодняшняя засуха?

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Обычная для Эстонии картина в условиях засушливой погоды
Обычная для Эстонии картина в условиях засушливой погоды
ФОТО: JAANUS LENSMENT | DELFI MEEDIA

Нынешний июнь — один из самых засушливых за последние сто лет, говорит ведущий специалист Агентства по окружающей среде Кюлли Лоодла.

„В этом году как май, так и июнь — особенно сухие. В мае выпало лишь 12 мм осадков, или всего 28% от нормы, в июне сухая погода продолжилась, по всей Эстонии к 18 июню выпало всего 7 мм, то есть 9% от месячной нормы“, - говорит ведущий специалист отдела наблюдений за погодой Агентства окружающей среды Кюлли Лоодла.

Для сравнения она приводит такие данные: за последние сто лет самым засушливым июнь был в 1969 и 1933 годах, когда в среднем в Эстонии уровень осадков составлял 15 мм.

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