Объясняют эксперты: чем в Эстонии вызвана сегодняшняя засуха?

„В этом году как май, так и июнь — особенно сухие. В мае выпало лишь 12 мм осадков, или всего 28% от нормы, в июне сухая погода продолжилась, по всей Эстонии к 18 июню выпало всего 7 мм, то есть 9% от месячной нормы“, - говорит ведущий специалист отдела наблюдений за погодой Агентства окружающей среды Кюлли Лоодла.