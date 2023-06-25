В начале недели в Эстонии прогремят грозы

Ночью: ясно и малооблачно, местами переменная облачность, кое-где туман. Ветер северный 2-7 м/с Температура воздуха 9..14, на побережье до 16°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди, возможны гроза с градом. Ветер восточных направлений 3-9 м/с, во время грозы усиление ветра. Температура 20..25, на открытом ветру побережье и при дожде 18°C.