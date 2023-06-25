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25.06.2023, 22:18

В начале недели в Эстонии прогремят грозы

 

В первые дни новой недели в Эстонии сохранится теплая погода, возможны грозы.

Понедельник, 26.06

Ночью: ясно и малооблачно, местами переменная облачность, кое-где туман. Ветер северный 2-7 м/с Температура воздуха 9..14, на побережье до 16°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди, возможны гроза с градом. Ветер восточных направлений 3-9 м/с, во время грозы усиление ветра. Температура 20..25, на открытом ветру побережье и при дожде 18°C.

Вторник, 27.06

Ночью: малооблачно или переменная облачность. В Восточной Эстонии местами дождь. Ветер преимущественно восточный 2-6 м/с. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с, при грозе ветер усилится. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 19°C.

Среда, 28.06

Ночью: малооблачная погода или переменная облачность. Местами дожди. Ветер восточный 2-7 м/с, температура воздуха 13..18°C.

Днем: переменная облачность. Местами дожди, возможная гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 22..26, на побережье местами 19°C.

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