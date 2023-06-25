В начале недели в Эстонии прогремят грозы
В первые дни новой недели в Эстонии сохранится теплая погода, возможны грозы.
Понедельник, 26.06
Ночью: ясно и малооблачно, местами переменная облачность, кое-где туман. Ветер северный 2-7 м/с Температура воздуха 9..14, на побережье до 16°C.
Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди, возможны гроза с градом. Ветер восточных направлений 3-9 м/с, во время грозы усиление ветра. Температура 20..25, на открытом ветру побережье и при дожде 18°C.
Вторник, 27.06
Ночью: малооблачно или переменная облачность. В Восточной Эстонии местами дождь. Ветер преимущественно восточный 2-6 м/с. Температура воздуха 12..17°C.
Днем: переменная облачность, местами дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, восточный 3-9 м/с, при грозе ветер усилится. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 19°C.
Среда, 28.06
Ночью: малооблачная погода или переменная облачность. Местами дожди. Ветер восточный 2-7 м/с, температура воздуха 13..18°C.
Днем: переменная облачность. Местами дожди, возможная гроза. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 22..26, на побережье местами 19°C.