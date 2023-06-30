ПОГОДА НА ВЫХОДНЫХ | Жара уступает место ливням?

Суббота, 01.07

Ночь: в начале ночи погода будет ясная, возможна переменная облачность. После полуночи с запада подтянутся тучи, а утром на островах начнется дождь. Временами туман. Ветер западный и юго-западный 3-8 баллов, на островах утром порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11-16°С, на побережье иногда 18°С.

День: до полудня облачность повсюду будет сгущается. Осадки распространяются с островов на восток континента, прогремят грозы. В полдень на островах прекратится дождь и тучи рассеются, днем ​​погода улучшится в западной части континента, а вечером и в Восточной Эстонии. Местами будут возможны ливни. Ветер юго-западный и западный 4-9, порывами 12, днем ​​на островах и побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 17..22, до обеда на северо-востоке Эстонии до 25°C.

Воскресенье, 02.07

Ночь: небольшая или переменная облачность. Иногда будет идти дождь. Утром на юго-западе Эстонии будет пасмурно, прольется сильный дождь с грозой. Ветер западный и юго-западный, 3-9, на островах и побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 11-15 °С, на побережье до 18°С.

День: облачно с прояснениями. Осадки распространятся по Эстонии с юго-запада на северо-восток. Временами пройдут грозы и сильные ливни. Ветер юго-западный и южный 4-9, порывы 13, на островах и побережье 8-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 17-23°С.