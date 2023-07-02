После жары - грозы и ураганы. Синоптик предупреждает об экстремальных погодных условиях

„3 июля [в понедельник], согласно моделям прогноза погоды, Эстонию накроют очень сильные порывы ветра. В это время мы будем находиться на краю активной области низкого давления. В то же время будут в движении грозовые облака, которые могут быть причиной сильных ливней. Под грозовыми облаками порывы ветра могут быть еще сильнее, что в свою очередь добавляет опасности ситуации“, - предупреждает Кийтсак на своей странице в Facebook.

По его словам, индекс прогноза экстремальных погодных условий (EFI) показывает, что в начале новой недели погода будет значительно более опасной или даже экстремальной, чем обычно. „Прогноз модели показывает, что значения EFI над Эстонией достигнут максимума - единицы, на это нельзя не обращать внимания“, - пишет Кийтсак.

„Я также обратил внимание на возможность возникновения ураганов, и не без оснований, поскольку погодные модели на 3 июля показывают довольно сильные ветры на высотах 0-1 км, 0-3 и 0-6 км над землей. В таких условиях возможно развитие суперячеек/суперъячеек, под которыми могут возникать грозы“, - предупреждает Кийтсак.

Он подчеркивает, что не хочет сеять панику, а лишь информирует людей о прогнозе, который показывают модели погоды.

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