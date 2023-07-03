На улице штормит! Метеослужба предупреждает о возможных перебоях с электричеством и даже о потопах

Метеорологическая служба Агентства по окружающей среде сообщает, что сегодня активный частичный циклон будет медленно двигаться по южному побережью Финляндии на север, в результате чего юго-западные и южные ветра будут дуть в Эстонии еще сильнее. Одновременно с этим расслоение воздуха нестабильно и есть крайне благоприятные условия для формирования грозовых облаков.

Движение интенсивных грозовых дождей продолжится днем по всей Эстонии с юго-запада на северо-восток. Юго-восточный и южный ветер на материке усилится до порывов в 15-20 м/с, на островах и побережье - до 27 м/с, при грозе порывы ветра могут быть еще сильнее.

Сильные порывы ветра могут ломать деревья и обрушивать их на дороги, а также привести к перебоям с подачей электричества. Интенсивный ливень может привести к локальным затоплениям, отмечает метеослужба.

Согласно прогнозам, грозовые дожди продолжатся и во вторник ветер останется таким же сильным.

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