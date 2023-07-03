На улице штормит! Метеослужба предупреждает о возможных перебоях с электричеством и даже о потопах(6)
Гроза и проливной дождь на выходных были только началом. Сегодня погодные условия станут еще хуже.
Метеорологическая служба Агентства по окружающей среде сообщает, что сегодня активный частичный циклон будет медленно двигаться по южному побережью Финляндии на север, в результате чего юго-западные и южные ветра будут дуть в Эстонии еще сильнее. Одновременно с этим расслоение воздуха нестабильно и есть крайне благоприятные условия для формирования грозовых облаков.
Движение интенсивных грозовых дождей продолжится днем по всей Эстонии с юго-запада на северо-восток. Юго-восточный и южный ветер на материке усилится до порывов в 15-20 м/с, на островах и побережье - до 27 м/с, при грозе порывы ветра могут быть еще сильнее.
Сильные порывы ветра могут ломать деревья и обрушивать их на дороги, а также привести к перебоям с подачей электричества. Интенсивный ливень может привести к локальным затоплениям, отмечает метеослужба.
Согласно прогнозам, грозовые дожди продолжатся и во вторник ветер останется таким же сильным.
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