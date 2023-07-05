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05.07.2023, 20:10

ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Власть берут прохлада и дожди

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Тайми Пальяк, синоптик
Дожди будут более частым явлением
Дожди будут более частым явлением
ФОТО: TATYANA VYC | SHUTTERSTOCK

Длительная засушливая и жаркая погода сменится неустойчивой. Оживились циклоны, а на горизонте не видно ни одного антициклона, который бы мог им серьезно противостоять.

В четверг южная оконечность скандинавского циклона принесет дождевые облака и в континентальную часть страны. До восточных районов Эстонии осадки дойдут только к вечеру, возможна гроза. Ветер южных направлений немного усилится. Температура воздуха повысится до 18–23°, в Восточной Эстонии до прихода дождей до 27°, но при осадках температура понизится до 16°

В ночь на пятницу в восточной части страны еще будут идти дожди, а с запада на фоне растущего давления небо будет проясняться. Днем усиление гребня высокого давления продолжится, но местами пройдут и кратковременные дожди. Температура воздуха упадет ночью ближе к 10°, на побережье около 15°, днем повысится до 18–23°.

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