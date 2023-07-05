ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Власть берут прохлада и дожди

В четверг южная оконечность скандинавского циклона принесет дождевые облака и в континентальную часть страны. До восточных районов Эстонии осадки дойдут только к вечеру, возможна гроза. Ветер южных направлений немного усилится. Температура воздуха повысится до 18–23°, в Восточной Эстонии до прихода дождей до 27°, но при осадках температура понизится до 16°

В ночь на пятницу в восточной части страны еще будут идти дожди, а с запада на фоне растущего давления небо будет проясняться. Днем усиление гребня высокого давления продолжится, но местами пройдут и кратковременные дожди. Температура воздуха упадет ночью ближе к 10°, на побережье около 15°, днем повысится до 18–23°.