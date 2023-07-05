05.07.2023, 20:10
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Власть берут прохлада и дожди(4)
ФОТО: TATYANA VYC | SHUTTERSTOCK
Длительная засушливая и жаркая погода сменится неустойчивой. Оживились циклоны, а на горизонте не видно ни одного антициклона, который бы мог им серьезно противостоять.
В четверг южная оконечность скандинавского циклона принесет дождевые облака и в континентальную часть страны. До восточных районов Эстонии осадки дойдут только к вечеру, возможна гроза. Ветер южных направлений немного усилится. Температура воздуха повысится до 18–23°, в Восточной Эстонии до прихода дождей до 27°, но при осадках температура понизится до 16°