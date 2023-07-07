Лето, вернись! Погода на выходных будет не для прогулок

Суббота, 08.07

Ночью: облачность усилится. Во многих местах дожди, кое-где возможны грозы. Местами туман. Ветер юго-западный, западный, после полуночи в Западной Эстонии и северо-западный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 9..14, в прибрежных районах Западной Эстонии до 17°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах дождь, гроза, возможен град. Ветер западных направлений 4-10, порывами до 13 м/с. Температура воздуха 15..20, местами до 22°C.

Воскресенье, 09.07

Ночью: переменная облачность. Местами дожди, возможна гроза. Ветер северных направлений 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье Западной Эстонии до 17°C.

Днем: переменная облачность. Местами дожди, возможна гроза. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 16..22°C.

Понедельник, 10.07

Ночью: небольшая или переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 16°C.

Днем: небольшая или переменная облачность. Кое-где дожди, возможна гроза. Ветер северных направлений, на побережье — восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 16..22°C.

Вторник, 11.07

Ночью: ясно или малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье до 16°C.

Днем: малооблачно или переменная облачность, без существенных осадков. Ветер в основном восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

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