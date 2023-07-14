На выходных распогодится, но ненадолго

Суббота, 15.07

Ночью: ясно или небольшая облачность, без осадков. Местами туман. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 8..14, на побережье до 16°.

Днем: небольшая или переменная облачность. Местами дожди. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 20..25°C.

Воскресенье, 16.07

Ночью: ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер южный, юго-восточный 2-8, на островах порывами 12 м/с. Температура 9..13, на побережье до 18°C.

Днем: до обеда малооблачная погода. После обеда, начиная с островов, облачность будет усиливаться, пойдут дожди. Вечером осадки распространятся на материк, возможна гроза. Ветер южный, юго-восточный, на островах после обеда сменит направление на юго-западный 5-11, на островах и западном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 24..28, на побережье местами 20°C.

Понедельник, 17.07

Ночью: небольшая или переменная облачность. Во многих местах дожди, возможна гроза. К утру осадки уйдут за Чудское озеро. Ветер юго-западный, южный 3-9, на островах порывами до 12 м/с. Температура 14..19°C.

Днем: небольшая или переменная облачность. В отдельных местах дожди. Ветер западный, юго-западный 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура 20..25, на побережье местами 18°C.

Вторник, 18.07

Ночью: в начале ночи переменная облачность, во многих местах дожди, возможны грозы. Ближе к утру облачность поредеет, в основном без осадков. Ветер западный, юго-западный 3-9, на островах и побережье 5-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье местами до 18°C.

Днем: переменная облачность. Кратковременные дожди, местами гроза. Ветер западный, юго-западный 5-10, порывами 13, на островах и побережье 7-12, порывами до 17 м/с. Температура воздуха 17..21°C.

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