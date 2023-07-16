Синоптики предупреждают о скором и резком ухудшении погоды. Смотрите, когда ожидается гроза в вашем регионе!

В воскресенье после обеда на островах начнутся грозы, которые вечером распространятся на всё западную часть Эстонии и к началу ночи достигнут Восточной Эстонии.

Грозы и местами интенсивные осадки могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.



Регион Вероятное время грозы

Сааремаа 15 - 20

Рухну 17 - 20

Хийумаа 15 - 19

Пярнумаа 17 - 23

Ляэнемаа 17 - 22

Рапламаа 19 - 23

Харьюмаа 19 - 00.00

Вильяндимаа 20 - 01

Ярвамаа 21 - 01

Валгамаа 21 - 02

Тартумаа 22 - 07

Йыгевамаа 22 - 07

Ляэне-Вирумаа 22 - 02

Ида-Вирумаа 23 - 03

Вырумаа 22 - 04

Пылвамаа 23 - 04

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