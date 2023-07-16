Синоптики предупреждают о скором и резком ухудшении погоды. Смотрите, когда ожидается гроза в вашем регионе!(29)
Служба погоды Агентства по окружающей среде распространила предупреждение о скором изменении погоды по всей стране.
В воскресенье после обеда на островах начнутся грозы, которые вечером распространятся на всё западную часть Эстонии и к началу ночи достигнут Восточной Эстонии.
Грозы и местами интенсивные осадки могут сопровождаться градом и сильными порывами ветра.
Регион Вероятное время грозы
Сааремаа 15 - 20
Рухну 17 - 20
Хийумаа 15 - 19
Пярнумаа 17 - 23
Ляэнемаа 17 - 22
Рапламаа 19 - 23
Харьюмаа 19 - 00.00
Вильяндимаа 20 - 01
Ярвамаа 21 - 01
Валгамаа 21 - 02
Тартумаа 22 - 07
Йыгевамаа 22 - 07
Ляэне-Вирумаа 22 - 02
Ида-Вирумаа 23 - 03
Вырумаа 22 - 04
Пылвамаа 23 - 04
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