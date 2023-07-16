Синоптики обещают несколько дней с громом и молниями

Понедельник, 17.07

Ночью: в Западной Эстонии небольшая облачность без осадков. В Центральной и Восточной Эстонии переменная облачность, во многих местах дожди, кое-где осадки будут интенсивными. Пройдут грозы, в начале ночи возможен град. К утру осадки сместятся за Чудское озеро. Местами туман. Ветер юго-западный, западный, в Восточной Эстонии юго-восточный 3-9, на побережье порывами до 13 м/c, во время грозы — порывы большей силы. Температура 14..19°C.

Днем: небольшая или переменная облачность. В отдельных местах дожди. Ветер юго-западный, западный 4-10, порывами 13, на побережье до 15 м/c. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 18°C.

Вторник, 18.07

Ночью: небольшая или переменная облачность. Местами дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/c. Температура воздуха 11..17°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 5-11, порывами 14, на побережье до 17 м/c. Температура 17..23°C.

Среда, 19.07

Ночью: малооблачно или переменная облачность. Местами дождь, возможна гроза. Ветер западных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/c. Температура 10..16°C.

Днем: Переменная облачность, во многих местах дожди и грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, на северном побережье порывами до 15 м/c. Температура воздуха 17..21°C.

Четверг, 20.07

Ночью: переменная облачность, местами дожди. Ветер западный, юго-западный 4-10, на северном побережье до 14 м/c. Температура 9..14, на побережье до 16°C.

Днем: переменная облачность, во многих местах дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 4-10, на побережье порывами до 14 м/c. Температура воздуха 17..21°C.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.