Придет ли в Эстонию аномальная жара, накрывшая некоторые страны Европы?

В начале недели из Северной Африки в Европу пришла волна жары, а в последующие дни продолжился приток тропических воздушных масс в южную Европу. Показания термометров на обширной территории превышали 40 градусов, а в Италии, Греции и Турции местами достигали более 45 градусов.

„Тот факт, что жара сохранялась в течение длительного времени, делал ситуацию особенно невыносимой, и в странах Средиземноморья температурный фон может оставаться очень высоким до конца июля, – комментирует ситуацию в интервью RusDelfi главный синоптик отдела прогнозирования погоды Агентства по окружающей среде Тайми Пальяк. – На короткое время температура может на пару дней снизиться до 35 градусов, но заметного облегчения это не принесет“.

По словам синоптика, Западная и Центральная Европа находятся в лучшем положении. „Неделю назад жара дошла до Северного моря, и показания термометров временами поднимались до 40-градусной отметки, однако такая температура продержалась недолго. Умеренная воздушная масса, пришедшая из западного полушария, заставила жару отступить. В ближайшее время в Западной и Центральной Европе, а также в районе Балтийского моря не ожидается невыносимой продолжительной жары“.

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