На выходных погода будет не для пляжа

Суббота, 22.07

Ночью: ясно, местами переменная облачность. Кое-где могут пройти дожди и появиться туман. Ветер юго-западный, западный 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 16°C.

Днем: переменная облачность, во многих местах дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Воскресенье, 23.07

Ночью: начиная с южной части страны облачность будет усиливаться. Во многих местах дожди, возможная гроза. Ветер западных направлений 2-8, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 16°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди, прогремят грозы. Вечером облачность поредеет, начиная с западной части страны дожди начнут прекращаться. Ветер юго-западный, западный 3-9, после обеда на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 16..20°C.

Понедельник, 24.07

Ночью: ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-западный, западный 3-9, в начале ночи на северном побережье порывами до 14 м/с, на островах сменит направление на южное. Температура воздуха 6..11, на побережье до 16°C.

Днем: облачность усилится. Во многих местах дожди, возможна гроза. Ветер преимущественно южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Вторник, 25.07

Ночью: переменная облачность. Во многих местах дожди, кое-где грозы. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: переменная облачность, во многих местах дожди, грозы. Ветер юго-западный, западный 3-9, вечером на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17..22°C.