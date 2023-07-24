Mетеослужба предупреждает: погода начнет портиться уже в ночные часы. Во вторник непогода разыграется не на шутку

Завтра в течение дня с Рижского залива и юга Эстонии ожидается распространение грозовых облаков по территории страны, траектория движения останется северной и северо-восточной. По данным метеослужбы, грозы и сильные дожди могут сопровождаться градом. Температура воздуха останется в пределах от 17 до 21°C, при грозовой облачности температура может опуститься до 14°C. Ветер скоростью от 3 до 10 метров в секунду, временами может достигать 14 метров в секунду.

Вечером грозовые облака рассеются.

К среде грозы должны утихнуть. По всей стране погода будет в целом облачной, однако в некоторых местах может пройти кратковременный дождь. Западный ветер 3-9, порывы до 12 метров в секунду, температура воздуха составит от 17 до 22°C.

В четверг обещают ясную и с переменной облачностью погоду. В северной части Эстонии - кратковременные дожди. Западный и юго-западный ветер 3-9, порывами до 12 метров в секунду. Температура воздуха от 18 до 23°C.

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