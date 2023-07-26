ВИДЕО | Синоптик: на юго-востоке Эстонии бушевал смерч — с одного дома снесло половину крыши

Он поделился фотографией и видео с одной из мыз, расположенных в Пылвамаа, где видно, как в вечерней мгле по лесу идет смерч.

„Есть определенный ущерб, - написал в своем посте синоптик. - Смерч поломал деревья и сорвал с одного дома половину крыши“.

Как отметил Кийтсак, для него появление смерча не было большим сюрпризом.

Хотя синоптик в своей информации относительно произошедшего был уверен, на инфолинии государственной Службы погоды в беседе с порталом Delfi отметили, что к ним еще не поступало данных о смерче. И в Спасательном департаменте нет ни одного сообщения об ущербе, причиненном природным явлением.

Смерч не является для Юго-Восточной Эстонии чем-то новым. Нечто подобное там наблюдали, к примеру, и прошлым летом.

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