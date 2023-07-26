ФОТО И ВИДЕО | Таллинн утонул! Сильный дождь вызвал ночью многочисленные подтопления

Синоптик Кайро Кийтсак поделился в социальных сетях фотографиями и видео того, какие локальные наводнения возникли в Пирита и Рейди теэ. По его словам, с период с 14 часов до полуночи на аэрологической станции Таллинн-Харку зафиксировано уже 60,7 мм осадков, большая часть этого количества выпала за пару часов.

Кийтсак добавил, что по неофициальным данным с частных метеорологических станций, в окрестностях Таллинна выпало 40-80 мм осадков.

Обусловленные сильным дождем подтопления были и в других районах столицы. Обильные осадки задали работы спасателям. В 00.28 спасателей вызвали на улицу Сыле (Пыхья-Таллинн), где затопило подвал одного из домов. Вода поднялась на высоту 30 см и стала угрожать электросистеме дома. Спасатели откачали воду из подвального этажа.

В 1.49 в Центр тревоги поступило сообщение, что в гараже на улице Туукри (Кесклинн) полно воды, ворота упали на гараж и автомобили выехать не могут. Спасатели оттащили ворота с гаража.

В 2.07 спасателей вызвали к еще одному гаражу, на улице Люйси, потому что из-за воды ворота не открывались и машины не могли выехать. Спасатели разрезали ворота.

По данным Службы погоды в ближайшие дни дожди могут продолжиться. В четверг осадки поредеют, но в пятницу в Балтийском регионе образуется область низкого давления и возникнут благоприятные условия для формирования дождевой облачности. Это означает возможность повсеместных осадков, их вероятность 25-50%, в Западной Эстонии — до 75%.

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