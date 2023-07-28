Соскучились по загару? Синоптики обещают на выходных солнечное окошко

Суббота, 29.07

Ночью: небольшая или переменная облачность. Во многих местах дожди, возможна гроза. Ветер юго-западный, западный 2-8, на побережье порывами до 13 м/c. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди, прогремит гроза. Вечером начиная с юго-запада облачность поредеет, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 4-10, порывами до 14 м/c. Температура воздуха 17..22°C.

Воскресенье, 30.07

Ночью: в начале ночи в Вирумаа облачно, местами может пройти дождь. Ближе к утру небо прояснится, без осадков. Ветер юго-западный, южный 3-8, на побережье Финского залива в начале ночи порывами 14 м/c. Температура воздуха 8..13, на побережье 17°C.

Днем: на материковой части страны солнечная погода без осадков. На островах облачность усилится, после обеда пройдет дождь. Вечером дождевые облака придут в Западную и Южную Эстонию, возможна гроза. Ветер юго-западный, южный, на побережье бриз 2-7 м/c, к вечеру ослабеет и будет переменных направлений. Температура воздуха 21..25, во время дождя будет опускаться ниже 20°C.

Понедельник, 31.07

Ночью: облачно с прояснениями. На материковой части страны пройдут дожди и грозы, на островах осадки менее интенсивные. Ветер на материке слабый переменных направлений, на островах усиление южного и юго-восточного ветра до 4-6 м/c. Температура воздуха 10..15, на побережье до 17°C.

Днем: Небольшая или переменная облачность, кратковременные дожди, не исключена гроза. Ветер преимущественно южных направлений 2-5, на островах до 9 м/c. Температура воздуха 18..24°C.

Вторник, 01.08

Ночью: небольшая или переменная облачность. Во многих местах дожди, возможна гроза. Ближе к утру осадки поредеют. Ветер южных направлений 3-8, утром на островах порывами 12 м/c. Температура воздуха 9..14, на побережье до 17°C.

Днем: переменная облачность. Во многих местах дожди и грозы. Ветер юго-восточный, восточный 5-10, на островах порывами 14 м/c. Температура 19..24°C.

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