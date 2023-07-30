ПРОГНОЗ | Ливни с градом?! Погода приготовила нам много сюрпризов

Понедельник, 31.07:

Ночь: облачно с прояснениями. На материке местами пройдут сильные дожди, на островах ливней не ожидается, но возможны грозы. Местами туманно. На островах преобладают южные и юго-восточные, на материке - переменные ветра 2-7 м/с, ближе к утру на побережье Вирумаа усилится северо-восточный и северный ветер: 4-8 м/с с порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 11 до 17°C.

День: переменная облачность. Местами пройдут сильные дожди, возможны грозы. В отдельных регионах пройдут ливни с градом. Вечером с юго-запада облака поредеют, вероятность дождя уменьшится. Ветер юго-восточных направлений 3-8 м/с, на островах и побережье Западной Эстонии с порывами до 12 м/с, при грозах возможны более сильные порывы. Температура воздуха от 18 до 24 градусов, во время дождя температура понизится до 15°C.

Вторник, 01.08:

Ночь: переменная облачность, кратковременные дожди, возможны грозы. Местами туман. Ветер южных направлений 3-9 м/с, на островах и побережье Западной Эстонии с порывами до 13 м/с. Температура воздуха от 9 до 14°C, на побережье до 17°C.

День: переменная облачность, местами пройдут сильные дожди. Ветер юго-восточный/южный 4-10 м/с, с порывами до 13 м/с, на западе и побережье до 15 м/с. Температура воздуха от 17 до 24°C, в восточной части Эстонии до 26°C.

Среда, 02.08:

Ночь: облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет ливень, возможна гроза. Ветер юго-восточный и южный 3-9 м/с, на островах и побережье Западной Эстонии с порывами до 14 м/с. Температура воздуха от 14 до 18°C.

День: облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет ливень, возможна гроза. В одельных регионах дождь будет особенно сильным. Ветер южных направлений 3-9 м/с, с порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 17 до 24, в Восточной Эстонии до 26°C.

Четверг, 03.08: