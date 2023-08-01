Смотрите, какие два дня обещают быть в августе самыми теплыми! Осадков к середине месяца будет меньше(4)
Синоптик эстонского Агентства по окружающей среде сообщил порталу Delfi, что хотя к середине месяца осадков будет меньше, новой волны жары ожидать не стоит.
По словам метеоролога, август сначала принесет дождь и грозу. 6-7 августа, по всей вероятности, будут самыми теплыми днями месяца, но и это тепло придет, скорее всего, не везде. „На островах и в Западной Эстонии, очевидно, очень жарко не будет“, - сказал синоптик. Дожди продолжатся до середины следующей недели.
Температура будет держаться в районе 17-23 градусов. „Обычная эстонская погода — не жарко, и не холодно“, - заметил сотрудник Службы погоды.
Самый сухой период в августе синоптики прогнозируют еще через неделю, то есть 14-20 августа, но всё-таки кое-где дождь может пройти, потому что область низкого давления находится поблизости.
Вторая половина месяца будет более облачной. „Солнечных дней, когда солнце везде светит с утра до вечера, не будет. Скорее будет такая пасмурная погода“, - считает синоптик и добавляет, что новой волны жары ждать не стоит.
Дожди и грозы
Агентство по окружающей среде сообщило в социальных сетях, что сегодня в основном будет облачная погода, в Восточной Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дожди и грозы. Температура воздуха 16-24 градуса, в Восточной Эстонии — до 26 градусов.
Вчера синоптики дали прогноз, что предстоящая неделя будет теплее, но и более влажная. Дожди с грозами будут в Эстонии частыми гостями.
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