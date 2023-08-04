Горячий океан побил температурный рекорд всех времен. И это только начало

Среднедневная температура поверхности мирового океана 1 августа поднялась до 20,96°C, согласно данным европейского центра климатических наблюдений Copernicus.

Это не только выше предыдущего рекорда 2016 года — самого теплого в истории человечества, но и значительно выше температур, свойственных сезону.

Ведь обычно мировой океан прогревается к марту. Именно в марте 2016 года был зафиксирован предыдущий пик в 20,95°C.

„Все это очень тревожно. При таких температурах в августе, что же будет в марте“, — сказала Саманта Берджесс, одна из ученых в центре Коперника.

Изменение климата, вызванное человеком, привело к тому, что с середины апреля средняя температура поверхности моря на планете значительно превышает норму, а отражающий ледовый покров океана в Арктике и Антарктике сокращается быстрее обычного.

Все это происходит еще до того, как в полной мере проявится набирающий силу феномен Эль-Ниньо — повышение температуры поверхностных вод в Тихом океане.

„Пугает скорость, с которой все меняется“, — сказал профессор Майк Берроуз, изучающий моря у берегов Шотландии.

Океан имеет ключевое значение для климата, поскольку покрывает более 70% поверхности Земли и абсорбировал 90% глобального потепления последних десятилетий. На глубине всего несколько десятков метров хранится столько же тепла, сколько во всей атмосфере Земли.

Чем теплее океан, тем ниже его способность поглощать энергию и сглаживать повышение температур на планете в целом.

„Горячая ванна“

Нагретый океан меняет не только атмосферу — ветер, осадки, температуру воздуха — но и приводит к сбоям в подводной экосистеме.

„Заходишь в воду, как в горячую ванну, — делится впечатлениями о наблюдениях за Мексиканским заливом Кэтрин Леснески из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). — На мелководных рифах у берегов Флориды кораллы массово обесцвечиваются, а многие уже погибли“.

На прошлой неделе море у берегов Флориды прогрелось до 38,44°C. Сезонная норма для этих вод, по данным NOAA, — от 23° до 31°C.