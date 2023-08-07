Нас ждут грозы и град. Половина Эстонии получила штормовое предупреждение высшего уровня

Как сообщил Delfi синоптик Агентства окружающей среды, более холодная воздушная масса придет в Эстонию завтра вечером. В понедельник и вечером вторника будет дуть сильнейший ветер, а жителей Эстонии ожидают грозы. „Наряду с этим, если образуется очень высокое грозовое облако, может выпасть град“, - сказал он.

Однако, по его словам, у такого града, как в Германии, у нас не будет, поскольку контраст температур и высота облаков другие.

Возможны также перебои в электроснабжении - сильный ветер может ломать деревья, которые в свою очередь могут упасть на линии электропередач.