07.08.2023, 08:50
Нас ждут грозы и град. Половина Эстонии получила штормовое предупреждение высшего уровня(51)
Elektrilevi: мы готовы к обрыву линий
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В понедельник днем температура может достигать 31 градуса тепла, но к вечеру усилится ветер, что может привести к обрыву линий электропередач. Синоптики обещают, что повсеместно пройдет град. Метеорологическая служба вынесла штормовое предупреждение высшего уровня для части Эстонии.
Как сообщил Delfi синоптик Агентства окружающей среды, более холодная воздушная масса придет в Эстонию завтра вечером. В понедельник и вечером вторника будет дуть сильнейший ветер, а жителей Эстонии ожидают грозы. „Наряду с этим, если образуется очень высокое грозовое облако, может выпасть град“, - сказал он.
Однако, по его словам, у такого града, как в Германии, у нас не будет, поскольку контраст температур и высота облаков другие.