07.08.2023, 19:12
ФОТО | В Тарту бушует ветер, повалило несколько деревьев(2)
Появляются первые сообщения о поваленных деревьях. Например, фотограф Delfi запечатлел одно из таких происшествий на улице Уюла.
В группе Märgatud Tartus („Замечено в Тарту“) появился пост о том, что на улице Куу дерево упало на машину.
„А ведь настоящая буря еще не началась. Что же будет дальше?“ - обеспокоенно пишет в комментариях один из жителей города.
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