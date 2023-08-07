ФОТО | В Тарту бушует ветер, повалило несколько деревьев

Появляются первые сообщения о поваленных деревьях. Например, фотограф Delfi запечатлел одно из таких происшествий на улице Уюла.

В группе Märgatud Tartus („Замечено в Тарту“) появился пост о том, что на улице Куу дерево упало на машину.

„А ведь настоящая буря еще не началась. Что же будет дальше?“ - обеспокоенно пишет в комментариях один из жителей города.

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