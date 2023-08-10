ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Наконец-то установится хорошая летняя погода!

В течение месяца погода будет сохранять обычный температурный фон, но с переменчивым характером, поскольку на горизонте пока не видно системы высокого давления, которая могла бы сохранить ясное небо на всей территории Эстонии. Тем не менее, на предстоящей неделе в стране будет больше мест, где может установиться сухая погода, пишет Maaleht.