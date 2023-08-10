10.08.2023, 08:08
ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ | Наконец-то установится хорошая летняя погода!(12)
ФОТО: | Delfi Meedia
В течение месяца погода будет сохранять обычный температурный фон, но с переменчивым характером, поскольку на горизонте пока не видно системы высокого давления, которая могла бы сохранить ясное небо на всей территории Эстонии. Тем не менее, на предстоящей неделе в стране будет больше мест, где может установиться сухая погода, пишет Maaleht.
В четверг из-за системы низкого давления над Балтийским морем на небе появятся облака, которые принесут с собой ливни, а во второй половине дня возможны грозы. По-прежнему будут дуть довольно сильные южные и юго-восточные ветры. Температура воздуха будет колебаться от 17° на побережье до 20-22° при ливневых дождях в более сухие часы.