14.08.2023, 13:19
В Эстонии +50 градусов? В 1930-е годы рекордные показатели жары получали на фабричной крыше и стене курзала
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Давно в регионе Балтийского моря метеорологические службы не давали так часто „красные“ штормовые предупреждения. Природные явления в виде жары, гроз и града не обошли нынешним летом и Эстонии, пишет издание Maaleht.
Недавно страны Балтии накрыл пришедший с юга мощный циклон, которого немцы назвали „Захариас“. Циклоны или антициклоны получают свое название не случайно, а благодаря кампании, проводимой Свободным университетом Берлина. Соответствующее предложение университет размещает на своем сайте, название циклона „Захариас“ приобрел за 260 евро некий Луис Александер Кнапп. Кстати, названия для областей повышенного атмосферного давления стоят дороже — 390 евро (антициклоны возникают реже).