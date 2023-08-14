Новости
14.08.2023, 13:19

В Эстонии +50 градусов? В 1930-е годы рекордные показатели жары получали на фабричной крыше и стене курзала

 
Айн Каллис
климатолог Агентства по окружающей среде
Град такого размера выпал в начале прошлой недели на Сааремаа в деревне Лаадла.
Град такого размера выпал в начале прошлой недели на Сааремаа в деревне Лаадла.
ФОТО: Lugeja foto

Давно в регионе Балтийского моря метеорологические службы не давали так часто „красные“ штормовые предупреждения. Природные явления в виде жары, гроз и града не обошли нынешним летом и Эстонии, пишет издание Maaleht.

Недавно страны Балтии накрыл пришедший с юга мощный циклон, которого немцы назвали „Захариас“. Циклоны или антициклоны получают свое название не случайно, а благодаря кампании, проводимой Свободным университетом Берлина. Соответствующее предложение университет размещает на своем сайте, название циклона „Захариас“ приобрел за 260 евро некий Луис Александер Кнапп. Кстати, названия для областей повышенного атмосферного давления стоят дороже — 390 евро (антициклоны возникают реже).

5 августа горячая воздушная масса находилась еще в районе Греции, но затем стала быстро перемещаться в северном направлении. Через два дня обильные осадки обрушились на Литву, в Латвии ветер начал скрывать крыши с домов. В Добельском районе не осталось ни одного домохозяйства, которое не пострадало бы от штормового ветра и града, на одном поле крупный град убил и покалечил десятки белых аистов...

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