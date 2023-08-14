Недавно страны Балтии накрыл пришедший с юга мощный циклон, которого немцы назвали „Захариас“. Циклоны или антициклоны получают свое название не случайно, а благодаря кампании, проводимой Свободным университетом Берлина. Соответствующее предложение университет размещает на своем сайте, название циклона „Захариас“ приобрел за 260 евро некий Луис Александер Кнапп . Кстати, названия для областей повышенного атмосферного давления стоят дороже — 390 евро (антициклоны возникают реже).

5 августа горячая воздушная масса находилась еще в районе Греции, но затем стала быстро перемещаться в северном направлении. Через два дня обильные осадки обрушились на Литву, в Латвии ветер начал скрывать крыши с домов. В Добельском районе не осталось ни одного домохозяйства, которое не пострадало бы от штормового ветра и града, на одном поле крупный град убил и покалечил десятки белых аистов...