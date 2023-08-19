Сегодня на юге Эстонии ожидается сильная гроза, не исключен и град

По словам синоптика Департамента окружающей среды, сегодня в Северной Эстонии сохранится низкая облачность, возможен небольшой дождь. Вечером облачность усилится, возможные ливни и гроза. Температура воздуха - около 20 градусов.

А вот в Южной Эстонии сегодня наблюдается высокий риск сильных гроз. „Опасные грозовые тучи в Латвии очень близки [к Эстонии], если ветер немного усилится, вечером дела будут хуже “, — сказал синоптик. Он указал, что в Южной Эстонии все еще сохраняется теплая воздушная масса, и если ветер усилится, возможны более сильная гроза, град, ливни и сильные порывы ветра. „Вероятность большого града невелика“, — добавил он.

В День восстановления независимости в Северной Эстонии будет прекрасная погода

По словам синоптика, завтра будет хорошая солнечная погода. В северной Эстонии температура может подняться выше 20 градусов.

На юге Эстонии возможны дожди, но будет тепло - до 25 градусов.

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