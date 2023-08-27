Начавшаяся неделя обещает быть довольно теплой, но дождливой. В понедельник ожидается сильный ветер

В ночь на понедельник, 28.08 ожидается облачная погода. Местами дожди и туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с, порывами 11 м/с. Температура 12..18°C.

Днем: облачно, в Восточной Эстонии облачно с прояснениями. Зона осадков будет распространяться с побережья Рижского залива и островов в сторону северо-востока, возможна гроза. Местами осадки будут интенсивными. Ветер восточный, юго-восточный, на островах - и северо-восточный усилится до 17 м/с, во второй половине дня на побережье до 25 м/с. После обеда ветер постепенно сменит направление на северо-западное и западное и еще более усилится — 9-15, порывами до 23 м/с. Температура 17..24°C.

Вторник, 29.08

Ночью: облачно с прояснениями, дожди могут пройти преимущественно в Северной и

Восточной Эстонии. Возможна гроза. Ветер западный, северо-западный 5-11, на побережье 9-14, порывами до 21 м/с. К утру постепенно будет ослабевать. Температура воздуха 12..17°C.

Днем: облачно с прояснениями, местами дожди. Вечером облачность и дожди поредеют. Ветер в основном западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 18..22°C.

Среда, 30.08

Ночью: малооблачно или переменная облачность. К утру местами возможен дождь. Ветер переменных направлений умеренный, к утру ожидается усиление ветра до 3-9, порывами до 12 м/с. Температура 10..14, на побережье до 17°C.

Днем: малооблачная погода или переменная облачность. Местами возможен дождь и гроза. Ветер восточный, юго-восточный 5-11, порывами до 15 м/с. Температура 19..24°C.

Четверг, 31.08

Ночью: облачно с прояснениями, во многих местах дожди и грозы. Ветер южный, юго-восточный 3-9, порывами 13 м/с. К утру сменит направление на западное и юго-западное. Температура воздуха 15..19°C.

Днем: облачно с прояснениями. Во многих местах дожди, возможно гроза. Ветер западный, юго-западный 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 19-23, в Восточной Эстонии до 25°C.