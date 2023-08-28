Синоптики выпустили предупреждение: сегодня ожидаются шквалистый ветер и сильные дожди(2)
Служба погоды выпустила предупреждение: в Эстонии ожидается сильный ветер, обильные осадки, кое-где прогремит гроза.
Сегодня утром к побережью Рижского залива и островов Западной Эстонии углубляющийся циклон принес интенсивные осадки, которые будут в течение дня распространяться по всей Эстонии. Наиболее сильные дожди, согласно прогнозу, пройдут в Западной, Северной и Центральной Эстонии, где выпадет до 25 мм, а в некоторых местах до 40 мм осадков. Причем менее чем за 12 часов. В отдельных местах возможны грозы.
Днем в понедельник во внутренней части страны усилится восточный и юго-восточный ветер, его сила составит 15 м/с. На островах и западном побережье ветер северный и северо-западный силой 12, порывами до 18 м/с. Во второй половине дня ветер сменит направление на западное и северо-западное, его сила составит до 17 м/с, на побережье порывами до 23 м/с. Температура воздуха 17-24 градуса.
В ночь на вторник циклон будет удаляться в сторону Финляндии, но вероятность осадков сохранится. Днем над странами Балтии сформируется слабый антициклон, ветер стихнет. Местами могут пройти дожди, но к вечеру их вероятность уменьшится. Температура воздуха ночью 12-17, днем до 22 градусов.
В среду, по сегодняшним расчетам метеорологов, с Польши к центральной части Балтики будет двигаться новый циклон, который принесет к нам более теплые и влажные воздушные массы. В ночь на среду влияние области повышенного давления ослабеет. И если первая половина ночи будет в основном без осадков, то ближе к утру местами могут пройти дожди. Днем вероятность дождей и гроз будет уже высокой. Местами осадки могут быть интенсивными. Температура ночью 10-14, на побережье до 17 градусов. Днем — до 24 градусов.
В ночь на четверг циклон будет продвигаться через Аландские острова и Ботнический залив в северном направлении, и его периферия распространит свое влияние на Эстонию. Ночью во многих местах дожди, грозы, кое-где осадки могут быть интенсивными. Днем область низкого давления будет смещаться в северную часть Скандинавии. И во второй половине дня, начиная с островов Западной Эстонии, вероятность дождей и гроз будет уменьшатся, давление начнет расти. Температура ночью 17-20, днем 18-23 градуса.
В пятницу с юга по странам Балтии пройдет гребень высокого давления, но его влияние будет не настолько сильным, чтобы разогнать облачность. Как ночью, так и днем местами могут пройти дожди. Ветер умеренный юго-западного и западного направлений. Температура воздуха ночью 13-18, днем 17-21 градус.
В субботу над странами Балтии сохранится область высокого давления. Не исключены локальные осадки. Ветер слабый. Температура ночью 8-13, на побережье до 16 градусов. Днем — 17-21 градус.
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