Синоптики выпустили предупреждение: сегодня ожидаются шквалистый ветер и сильные дожди

Сегодня утром к побережью Рижского залива и островов Западной Эстонии углубляющийся циклон принес интенсивные осадки, которые будут в течение дня распространяться по всей Эстонии. Наиболее сильные дожди, согласно прогнозу, пройдут в Западной, Северной и Центральной Эстонии, где выпадет до 25 мм, а в некоторых местах до 40 мм осадков. Причем менее чем за 12 часов. В отдельных местах возможны грозы.

Днем в понедельник во внутренней части страны усилится восточный и юго-восточный ветер, его сила составит 15 м/с. На островах и западном побережье ветер северный и северо-западный силой 12, порывами до 18 м/с. Во второй половине дня ветер сменит направление на западное и северо-западное, его сила составит до 17 м/с, на побережье порывами до 23 м/с. Температура воздуха 17-24 градуса.

В ночь на вторник циклон будет удаляться в сторону Финляндии, но вероятность осадков сохранится. Днем над странами Балтии сформируется слабый антициклон, ветер стихнет. Местами могут пройти дожди, но к вечеру их вероятность уменьшится. Температура воздуха ночью 12-17, днем до 22 градусов.

В среду, по сегодняшним расчетам метеорологов, с Польши к центральной части Балтики будет двигаться новый циклон, который принесет к нам более теплые и влажные воздушные массы. В ночь на среду влияние области повышенного давления ослабеет. И если первая половина ночи будет в основном без осадков, то ближе к утру местами могут пройти дожди. Днем вероятность дождей и гроз будет уже высокой. Местами осадки могут быть интенсивными. Температура ночью 10-14, на побережье до 17 градусов. Днем — до 24 градусов.