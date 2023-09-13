Доставайте зонтики и берегитесь гроз! Осень вступает в свои права, по утрам местами всего лишь 3 градуса тепла

В среду в Восточной Эстонии без осадков, с небольшой и переменной облачностью. Местами туман. Ветер южный, со скоростью 2-7, на побережье до 10 м/с. Температура воздуха 11..17°С. Днем переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни, местами гроза и сильный дождь. Ветер южных направлений, 3-9 метров в секунду, к вечеру ветер ослабнет, на Хийумаа и Сааремаа ветер вечером сменит направление на северное и усилится до 6-12, порывами до 17 м/с. Грозы могут сопровождаться более сильными порывами ветра. Температура воздуха 18..23, в Юго-Восточной Эстонии до 25°С.

В четверг преимущественно облачно. Дождь распространится на восток, возможны ливни и гром. На материке южный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с, на островах северо-западный и северный ветер - 8-13 м/с, порывами до 18 м/с, около полуночи на материке также постепенно сменится на северный и утром усилится до 7- 12 м/с, в Западной Эстонии порывами до 17 м/с, на островах и побережье 10-15 м/с, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 10..16° C.

С полудня облачность уменьшится, во многих местах Восточной Эстонии пройдут дожди. Во второй половине дня будет без осадков, с небольшой и переменной облачностью. Ветер северный и северо-западный, дует со скоростью 6-12 м/с, днем ​​порывы до 17 м/с, на побережье - до 20 м/с, к вечеру ветер ослабнет. Температура воздуха 15..18°С.

В пятницу нас ждет дождливая погода с небольшой и переменной облачностью. Преобладающий ветер - северо-западный и северный, будет дуть со скоростью 2-6 м/с, на северном побережье до 9 м/с. Температура воздуха ночью и утром 3..8, на побережье до 14°С. Днем ясная или малооблачная погода без осадков. Дуют северо-западный и северный ветры, на островах ветер западный, скорость 1-7 м/с. Температура воздуха 15..17°С.

В ночь на субботу - дождь с небольшой переменной облачностью. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 3..8, на побережье до 14°С.