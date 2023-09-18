ФОТО | Заморозки на пороге! Во многих местах Эстонии автомобили пришлось очищать от ледяных корок

Недалек тот момент, когда, выходя утром за дверь, придется брать с собой и перчатки, и щетку, потому что за ночь холод сделает свое коварное дело. Именно это и произошло сегодня ночью, когда, по данным Агентства окружающей среды, температура воздуха упала до 0..+3°С, а на земле она даже опустилась до нескольких градусов ниже нуля.