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18.09.2023, 11:55

ФОТО | Заморозки на пороге! Во многих местах Эстонии автомобили пришлось очищать от ледяных корок

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ФОТО: Eraisik | Erakogu

Несмотря на то, что погода еще по-летнему теплая, сегодня утром многие районы Эстонии оказались во власти ночных заморозков, из-за которых замерзшие стекла автомобилей и окружающая природа были для людей одновременно и проблемой, и усладой глаз, пишет Maaleht.

Недалек тот момент, когда, выходя утром за дверь, придется брать с собой и перчатки, и щетку, потому что за ночь холод сделает свое коварное дело. Именно это и произошло сегодня ночью, когда, по данным Агентства окружающей среды, температура воздуха упала до 0..+3°С, а на земле она даже опустилась до нескольких градусов ниже нуля.

Ночной холод удивил жителей Харьюмаа, Пылвамаа, Йыгевамаа, Пярнумаа, Валгамаа, Сааремаа, Рапламаа и многих других мест.

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